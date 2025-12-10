CONCERT GOURMAND MÉDIATHÈQUE LE FOUSSERET Le Fousseret
CONCERT GOURMAND
MÉDIATHÈQUE LE FOUSSERET 4 Rue Notre Dame Le Fousseret Haute-Garonne
Début : 2026-01-24 10:30:00
fin : 2026-01-24 12:00:00
2026-01-24
Venez partager un moment musical et convivial avec Antoinette Crémona
. La musique accompagne les mots, les mots racontent une histoire. Son interprétation est une comédie, la musique est universelle. .
+33 9 74 11 77 71 service.culturel@mairie-lefousseret.fr
English :
Come and share a musical moment with Antoinette Crémona
