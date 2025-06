Concert – Goxwiller 2 juillet 2025 20:00

Bas-Rhin

Concert Ruelle de l’église Goxwiller Bas-Rhin

Début : Mercredi 2025-07-02 20:00:00

fin : 2025-07-02 21:15:00

2025-07-02

Un concert porté par le duo Florence Felz et Guilhem Maynier. Ensemble, ils offrent un répertoire original et raffiné à ne pas manquer dans le cadre chaleureux de l’église Saint-Jean de Goxwiller.

L’église mixte Saint-Jean de Goxwiller accueillera un concert porté par le duo Florence Felz (chant et saxophone) et Guilhem Maynier (guitare et luth).

Au programme :

Un voyage musical à travers les siècles, de la Renaissance avec Jehan Chardavoine aux mélodies françaises de Gabriel Fauré, Reynaldo Hahn ou Augusta Holmès, en passant par des œuvres rares de Mario Castelnuovo-Tedesco.

Florence Felz, chanteuse lyrique et saxophoniste formée aux conservatoires de Metz et de Colmar, se distingue par sa polyvalence et son engagement artistique et pédagogique dans la région.

Guilhem Maynier, guitariste et luthiste diplômé de la Haute École des Arts du Rhin de Strasbourg et de la Haute École de Musique de Lausanne, mène une carrière entre concerts et enseignement.

Ensemble, ils offrent un répertoire original et raffiné à ne pas manquer dans le cadre chaleureux de l’église Saint-Jean de Goxwiller. .

Ruelle de l’église

Goxwiller 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 87 32 04 88

English :

A concert featuring the duo Florence Felz and Guilhem Maynier. Together, they offer an original and refined repertoire not to be missed in the warm setting of Goxwiller?s Saint-Jean church.

German :

Ein Konzert, das von dem Duo Florence Felz und Guilhem Maynier getragen wird. Zusammen bieten sie ein originelles und raffiniertes Repertoire, das Sie im warmen Rahmen der Kirche Saint-Jean in Goxwiller nicht verpassen sollten.

Italiano :

Questo concerto vede protagonista il duo composto da Florence Felz e Guilhem Maynier. Insieme, propongono un repertorio originale e raffinato da non perdere nella calda cornice della chiesa di Saint-Jean a Goxwiller.

Espanol :

Este concierto presenta al dúo formado por Florence Felz y Guilhem Maynier. Juntos, ofrecen un repertorio original y refinado que no hay que perderse en el cálido marco de la iglesia Saint-Jean de Goxwiller.

