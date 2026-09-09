Concert : Grain d’Phonie – ô terre Centre culturel Chabeuil
samedi 10 octobre 2026 · Centre culturel · Chabeuil
Informations pratiques
Chabeuil
Concert : Grain d’Phonie – ô terre
Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 20:30:00
fin : 2026-10-10 20:30:00
Date(s) :
2026-10-10
La chorale chabeuilloise invite l’ensemble vocal Mélopée et joue son nouveau répertoire. Après Ô femme, Grain d’phonie présente Ô terre : un concert engagé autour de l’écologie, des dérèglements du monde et de notre drôle de capacité à regarder ailleurs.
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Centre culturel 1 chemin du Pré aux Dames Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 24 03 59 69 contact@mairie-chabeuil.com
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English :
The Chabeuil Choir invites the vocal ensemble Mélopée to perform its new repertoire. Following *D4 femme*, *Grain d’phonie* presents *D4 terre*: a concert dedicated to ecology, the world’s turmoil, and our strange ability to look the other way.
L’événement Concert : Grain d’Phonie – ô terre Chabeuil a été mis à jour le 2026-09-09 par Valence Romans Tourisme
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