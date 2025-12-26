Concert Grainsb’Art Spectacle Hommage à Gainsbourg Ault

Concert Grainsb’Art Spectacle Hommage à Gainsbourg

Rue du Moulin Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Entrée 5€ Gratuit pour les moins de 16 ans.

Réservations obligatoires

Gainsb’Art ? C’est un hommage à la musique et aux textes d’une légende de la chanson française l’homme à tête de chou… Egalement, un hommage à l’homme derrière l’icône, sa sensibilité, ses fêlures, son talent, immense. Gainsb’Art, c’est un groupe créé en 2012 autour des univers artistiques du grand Serge. Le répertoire alterne entre standards et titres moins connus de l’artiste avec des arrangements plus actuels allant du jazz au reggae en passant par le rock, la pop ou l’électro. Le spectacle est ponctué d’interviews de Gainsbourg, Birkin, Drucker, etc.

Gainsbourg avait aussi pour passion la peinture. Hélas il a détruit la majorité de ses œuvres. Pendant le concert, l’artiste peintre Bertrand Civetta lui rend hommage en réalisant en direct des portraits de Serge au pastel sur fond noir.

Le set oscille au gré des expériences musicales explorées par Gainsbourg des chansons jazz comme Le poinçonneur des lilas au reggae de Lola Rastaquouère en passant par la variété avec Bonnie and Clyde, Elisa ou encore les ballades comme La chanson de Prévert. Ce spectacle est interprété par 4 musiciens professionnels basés dans les Hauts-de-France Jean-Philippe Ramette (Claviers, Chant), Guillaume Sergent (Guitare, Chœurs), Olivier Jacqueline (Basse, Chœurs), Laurent Binda (Batterie Chœurs) le tout sublimé par l’artiste peintre de talent, Bertrand Civetta.

Durée 2 heures.

Buvette sur place.

Rue du Moulin Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21 cameocine.ault80@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Admission: 5? Free for children under 16.

Reservations required

Gainsb?Art? It’s a tribute to the music and lyrics of a French chanson legend: the man with the cabbage head? It’s also a tribute to the man behind the icon, his sensitivity, his cracks, his immense talent. Gainsb’Art is a group created in 2012 around the artistic universe of the great Serge. The repertoire alternates between standards and lesser-known songs by the artist, with more contemporary arrangements ranging from jazz and reggae to rock, pop and electro. The show is punctuated by interviews with Gainsbourg, Birkin, Drucker and others.

Gainsbourg also had a passion for painting. Sadly, he destroyed most of his works. During the concert, painter Bertrand Civetta pays tribute to him by creating live portraits of Serge in pastel on a black background.

The set oscillates according to Gainsbourg?s musical experiences: from jazz songs such as Le poinçonneur des lilas to the reggae of Lola Rastaquouère, via variety with Bonnie and Clyde, Elisa or ballads such as La chanson de Prévert. This show is performed by 4 professional musicians based in the Hauts-de-France region: Jean-Philippe Ramette (Keyboards, Vocals), Guillaume Sergent (Guitar, Vocals), Olivier Jacqueline (Bass, Vocals), Laurent Binda (Drums, Vocals), all enhanced by talented painter Bertrand Civetta.

Duration ? 2 hours.

Refreshments on site.

