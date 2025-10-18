Concert Grand Camino et Burning Birds Artopie Meisenthal
Concert Grand Camino et Burning Birds Artopie Meisenthal samedi 18 octobre 2025.
Concert Grand Camino et Burning Birds
Artopie 6 rue de la poste Meisenthal Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-10-18 20:30:00
fin : 2025-10-18 01:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Deux superbes groupes de rock pour animer la soirée.
Grand Camino (Dream Rock Nancy) + Burning Birds (Désert Rock Strasbourg)
Concert à prix libre.Tout public
.
Artopie 6 rue de la poste Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 94 15
English :
Two superb rock bands to liven up the evening.
Grand Camino (Dream Rock Nancy) + Burning Birds (Désert Rock Strasbourg)
Free concert.
German :
Zwei großartige Rockbands werden den Abend gestalten.
Grand Camino (Dream Rock Nancy) + Burning Birds (Désert Rock Straßburg)
Konzert mit freiem Eintritt.
Italiano :
Due superbi gruppi rock per animare la serata.
Grand Camino (Dream Rock Nancy) + Burning Birds (Désert Rock Strasburgo)
Concerto gratuito.
Espanol :
Dos magníficos grupos de rock para amenizar la velada.
Grand Camino (Dream Rock Nancy) + Burning Birds (Désert Rock Estrasburgo)
Concierto gratuito.
L’événement Concert Grand Camino et Burning Birds Meisenthal a été mis à jour le 2025-10-11 par OT DU PAYS DE BITCHE