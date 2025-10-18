Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Grand Camino et Burning Birds Artopie Meisenthal

Concert Grand Camino et Burning Birds

Concert Grand Camino et Burning Birds Artopie Meisenthal samedi 18 octobre 2025.

Concert Grand Camino et Burning Birds

Artopie 6 rue de la poste Meisenthal Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-10-18 20:30:00
fin : 2025-10-18 01:00:00

Date(s) :
2025-10-18

Deux superbes groupes de rock pour animer la soirée.
Grand Camino (Dream Rock Nancy) + Burning Birds (Désert Rock Strasbourg)
Concert à prix libre.Tout public
  .

Artopie 6 rue de la poste Meisenthal 57960 Moselle Grand Est +33 3 87 96 94 15 

English :

Two superb rock bands to liven up the evening.
Grand Camino (Dream Rock Nancy) + Burning Birds (Désert Rock Strasbourg)
Free concert.

German :

Zwei großartige Rockbands werden den Abend gestalten.
Grand Camino (Dream Rock Nancy) + Burning Birds (Désert Rock Straßburg)
Konzert mit freiem Eintritt.

Italiano :

Due superbi gruppi rock per animare la serata.
Grand Camino (Dream Rock Nancy) + Burning Birds (Désert Rock Strasburgo)
Concerto gratuito.

Espanol :

Dos magníficos grupos de rock para amenizar la velada.
Grand Camino (Dream Rock Nancy) + Burning Birds (Désert Rock Estrasburgo)
Concierto gratuito.

L’événement Concert Grand Camino et Burning Birds Meisenthal a été mis à jour le 2025-10-11 par OT DU PAYS DE BITCHE