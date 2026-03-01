Concert Grand choeur éphémère Église du Sacré-Coeur Audincourt

Concert Grand choeur éphémère

Concert grand choeur éphémère, par le Conservatoire du Pays de Montbéliard.

Le Grand chœur éphémère réunit des chanteurs amateurs issus de différents chœurs de l’agglomération pour un voyage à travers cinq siècles de musique anglaise, encadré par deux reines emblématiques Élisabeth Ire et Élisabeth II.

La première, fille de Henry VIII, marqua l’avènement du théâtre anglais avec William Shakespeare, tandis que la seconde restera dans les mémoires pour la longévité de son règne.

Le programme retrace le faste d’un couronnement, les larmes d’un funérailles ou les rires d’un mariage princier, sublimé par les musiques de Henry Purcell, George Frideric Haendel, Benjamin Britten et bien d’autres.

Direction Cédric Meyer

Accompagnement Annie Corrado et Nicolas Aubin

Avec le soutien de la paroisse et de la commune d’Audincourt

Et avec la participation du service Animation du patrimoine de PMA .

Église du Sacré-Coeur Rue de Pauvrement Audincourt 25400 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 77 80 evenement.conservatoire@agglo-montbeliard.fr

