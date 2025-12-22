Concert Grand Jacques, Rue du Penquer Plabennec

Concert Grand Jacques

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec Finistère

2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Concert organisé dans le cadre du festival des musiques du monde La Caravane en partenariat avec le Hot Club Jazz Iroise.

Réécouter Brel, mais pas seulement.

Avec GRAND JACQUES, on en redécouvre les textes, on les vit. Car c’est une interprétation incarnée, vibrante, souvent rieuse, toujours touchante qu’offrent Jean Sébastien Richard à la voix et Yann Simon à la guitare électrique.

L’énergie rock, inscrite sur l’ADN des chansons, devient une évidence grâce au duo complice qui envoie valser, de Bruxelles à Varsovie, les marins, les notaires, les amants, les cons et les suivants…

Pas question ici de vernir une idole, plutôt une invitation à venir partager, se laisser traverser, rire… Et chanter !

Ce spectacle d’une heure et demie, composé de quinze chansons de Jacques Brel, telles que Mathilde, Les Marquises, La chanson des vieux-amants, La quête…, interprétées par le chanteur et comédien Jean-Sébastien RICHARD, est porté par les arrangements créés pour ce tour de chant et joué à la guitare électrique par le musicien Yann SIMON. .

Rue du Penquer Espace culturel Le Champ de Foire Plabennec 29860 Finistère Bretagne

