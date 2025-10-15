Concert Grandma’s Ashes + Komodor [rock]

10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:00:00

fin : 2026-03-27 23:00:00

Date(s) :

2026-03-27

Dans l’intimité électrique du trio, Grandma’s Ashes transforme la grisaille parisienne en tempête sonore. Leur rock puissant, où riffs massifs et voix limpide s’entrechoquent, transcende la violence du quotidien pour se libérer dans un live incandescent.

Rendez vous le vendredi 27 mars à 20h. .

10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert Grandma’s Ashes + Komodor [rock] Nevers a été mis à jour le 2025-10-27 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)