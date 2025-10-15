Concert Grandma’s Ashes + Komodor [rock] Nevers
Concert Grandma’s Ashes + Komodor [rock] Nevers vendredi 27 mars 2026.
Concert Grandma’s Ashes + Komodor [rock]
10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers Nièvre
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : 2026-03-27 20:00:00
fin : 2026-03-27 23:00:00
2026-03-27
Dans l’intimité électrique du trio, Grandma’s Ashes transforme la grisaille parisienne en tempête sonore. Leur rock puissant, où riffs massifs et voix limpide s’entrechoquent, transcende la violence du quotidien pour se libérer dans un live incandescent.
Rendez vous le vendredi 27 mars à 20h. .
10 Rue Mademoiselle Bourgeois Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 20 00 25 contact@cafe-charbon-nevers.com
