Concert : Grandma’s Ashes / Voodoo Queen chemin de la Vieille Forme Rochefort

samedi 3 octobre 2026 · chemin de la Vieille Forme · Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Concert : Grandma’s Ashes / Voodoo Queen

chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

En 1ère partie : Voodoo Queen (Stoner Fuzz) suivi des Grandma’s Ashes (stoner narratif).

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chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr

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English : Concert: Grandma’s Ashes / Voodoo Queen

Opening act: Voodoo Queen (Stoner Fuzz), followed by Grandma’s Ashes (narrative stoner).

L’événement Concert : Grandma’s Ashes / Voodoo Queen Rochefort a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan