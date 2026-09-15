Concert : Grandma’s Ashes / Voodoo Queen chemin de la Vieille Forme Rochefort
samedi 3 octobre 2026 · chemin de la Vieille Forme · Rochefort
Informations pratiques
Rochefort
Concert : Grandma’s Ashes / Voodoo Queen
chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 20:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
En 1ère partie : Voodoo Queen (Stoner Fuzz) suivi des Grandma’s Ashes (stoner narratif).
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chemin de la Vieille Forme Le Clos Lapérouse Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 17 80 musiquesactuelles@agglo-rochefortocean.fr
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English : Concert: Grandma’s Ashes / Voodoo Queen
Opening act: Voodoo Queen (Stoner Fuzz), followed by Grandma’s Ashes (narrative stoner).
L’événement Concert : Grandma’s Ashes / Voodoo Queen Rochefort a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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