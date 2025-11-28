Concert Grandmas House + 111 La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère

La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 19.2 – 19.2 – EUR

Début : 2025-11-28 20:30:00

fin : 2025-11-28 23:00:00

2025-11-28

Post-punk tranchant & garage queer avec les furieuses Grandmas House et 111, pop sombre et synthétique.

La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilleterie@lacordo.com

English :

Sharp post-punk & queer garage with the furious Grandmas House and 111, dark and synthetic pop.

German :

Scharfer Post-Punk & queere Garage mit den furiosen Grandmas House und 111, düsterer Synthie-Pop.

Italiano :

Post-punk tagliente e queer garage con i furiosi Grandmas House e 111, pop oscuro e sintetico.

Espanol :

Post-punk afilado y garaje queer con la furiosa Grandmas House y 111, pop oscuro y sintético.

L’événement Concert Grandmas House + 111 Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-08-04 par Valence Romans Tourisme