Concert Grandmas House + 111 La Cordo Cité de la Musique Romans-sur-Isère vendredi 28 novembre 2025.
Tarif : 19.2 – 19.2 – EUR
Tarif réduit
Début : 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28 23:00:00
2025-11-28
Post-punk tranchant & garage queer avec les furieuses Grandmas House et 111, pop sombre et synthétique.
La Cordo Cité de la Musique 3 quai Sainte Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilleterie@lacordo.com
English :
Sharp post-punk & queer garage with the furious Grandmas House and 111, dark and synthetic pop.
German :
Scharfer Post-Punk & queere Garage mit den furiosen Grandmas House und 111, düsterer Synthie-Pop.
Italiano :
Post-punk tagliente e queer garage con i furiosi Grandmas House e 111, pop oscuro e sintetico.
Espanol :
Post-punk afilado y garaje queer con la furiosa Grandmas House y 111, pop oscuro y sintético.
