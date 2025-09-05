CONCERT Grandval Orchestra & Harmonie d’Eybens Poisat Salle des fêtes La Chaumusse

CONCERT Grandval Orchestra & Harmonie d’Eybens Poisat

Salle des fêtes 1 route de Saint-Pierre La Chaumusse Jura

2026-01-31 20:30:00

2026-01-31 22:00:00

2026-01-31

HEP !!!

Concert du Grandval Orchestra & de l’Harmonie d’Eybens Poisat

Le Grandval Orchestra a le plaisir d’inviter l’Harmonie d’Eybens Poisat, considérée comme l’une des formations les plus talentueuses de la région grenobloise.

Au programme une première partie aux couleurs du Grandval Orchestra suivie d’un grand moment musical avec les 60 musiciens passionnés de l’Harmonie d’Eybens Poisat, venus spécialement du Dauphiné pour partager leur énergie et faire vibrer la salle de la Chaumusse.

Harmonie d’Eybens-Poisat, direction Cédric Rossero

Grandval Orchestra, direction Théo Feuvrier

Participation libre et consciente. .

Salle des fêtes 1 route de Saint-Pierre La Chaumusse 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 15 25

