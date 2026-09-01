UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Grandvillers

Concert Eglise de Grandvillers Grandvillers

vendredi 25 septembre 2026 · Eglise de Grandvillers · Grandvillers

Concert Eglise de Grandvillers Grandvillers

Informations pratiques

Début
vendredi 25 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Eglise de Grandvillers
Adresse
4 rue de l'Eglise
Ville
88600 Grandvillers
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Grandvillers

Concert

Eglise de Grandvillers 4 rue de l’Eglise Grandvillers Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :
2026-09-25

Le Choeur départemental de femmes Splenda Voce se met à l’heure anglaise.
Concert anglais : de Dowland à Britten, de Purcell à Bob Chilcott, en passant par Freddie Mercury !Tout public
0  .

Eglise de Grandvillers 4 rue de l’Eglise Grandvillers 88600 Vosges Grand Est +33 6 81 99 09 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Splenda Voce Departmental Women’s Choir is getting into the English spirit.
English concert: from Dowland to Britten, from Purcell to Bob Chilcott—with a detour through Freddie Mercury!

L’événement Concert Grandvillers a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES