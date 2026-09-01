Concert Eglise de Grandvillers Grandvillers
vendredi 25 septembre 2026 · Eglise de Grandvillers · Grandvillers
Informations pratiques
Grandvillers
Concert
Eglise de Grandvillers 4 rue de l’Eglise Grandvillers Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:30:00
fin : 2026-09-25 22:00:00
Date(s) :
2026-09-25
Le Choeur départemental de femmes Splenda Voce se met à l’heure anglaise.
Concert anglais : de Dowland à Britten, de Purcell à Bob Chilcott, en passant par Freddie Mercury !Tout public
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Eglise de Grandvillers 4 rue de l’Eglise Grandvillers 88600 Vosges Grand Est +33 6 81 99 09 72
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English :
The Splenda Voce Departmental Women’s Choir is getting into the English spirit.
English concert: from Dowland to Britten, from Purcell to Bob Chilcott—with a detour through Freddie Mercury!
L’événement Concert Grandvillers a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES