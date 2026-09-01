Concert Eglise de Grandvillers Grandvillers

Informations pratiques

Grandvillers

Concert

Eglise de Grandvillers 4 rue de l’Eglise Grandvillers Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-25 20:30:00

fin : 2026-09-25 22:00:00

Date(s) :

2026-09-25

Le Choeur départemental de femmes Splenda Voce se met à l’heure anglaise.

Concert anglais : de Dowland à Britten, de Purcell à Bob Chilcott, en passant par Freddie Mercury !Tout public

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Eglise de Grandvillers 4 rue de l’Eglise Grandvillers 88600 Vosges Grand Est +33 6 81 99 09 72

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English :

The Splenda Voce Departmental Women’s Choir is getting into the English spirit.

English concert: from Dowland to Britten, from Purcell to Bob Chilcott—with a detour through Freddie Mercury!

L’événement Concert Grandvillers a été mis à jour le 2026-09-07 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES