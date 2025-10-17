Concert Grassman Vs Bigfoot Le Paul Art’s Daoulas

Le Paul Art’s 1 Route de Quimper Daoulas Finistère

Tarif : – –

Début : 2025-10-17 21:00:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

GRASSMAN Vs BIGFOOT hurlent et martèlent leurs vison d’un rock n’ roll non formaté, rugueux , crasseux et sauvage. Les concerts invitent à la transe et aux dérapages .

Ils puisent leurs influences aussi bien dans le blues du delta, le proto punk des 50’s, que dans les dissonances chamaniques des musiques industrielles. En résulte une musique primitive et répétitive menée par une batterie minimaliste, des guitares rockab’ rouillées et une voix scandée et rocailleuse.

Lionel Mauguen aka Stompin’ Bigfoot Guitare, Batterie, chant.

Etienne Grass aka Howlin’ Grassman Guitare, Batterie, chant. .

Le Paul Art’s 1 Route de Quimper Daoulas 29460 Finistère Bretagne +33 2 98 20 33 05

