Concert gratuit à La Cave des Tontons La Cave des Tontons Le Barp

Concert gratuit à La Cave des Tontons

La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp Gironde

2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Venez profiter d’un concert gratuit du groupe EZAH et laissez-vous porter par leur univers musical !

Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir ce groupe dans une ambiance conviviale, pour partager un moment festif et rythmé entre amis ou en famille.

lacavedestontons@groupriv.com

06 61 94 45 02

La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 94 45 02 lacavedestontons@groupriv.com

