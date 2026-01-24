Concert gratuit à La Cave des Tontons La Cave des Tontons Le Barp
Concert gratuit à La Cave des Tontons La Cave des Tontons Le Barp vendredi 30 janvier 2026.
Concert gratuit à La Cave des Tontons
La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
LA CAVE DES TONTONS
Venez profiter d’un concert gratuit du groupe EZAH et laissez-vous porter par leur univers musical !
Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir ce groupe dans une ambiance conviviale, pour partager un moment festif et rythmé entre amis ou en famille.
lacavedestontons@groupriv.com
06 61 94 45 02 .
La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 94 45 02 lacavedestontons@groupriv.com
English :
L’événement Concert gratuit à La Cave des Tontons Le Barp a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Val de l’Eyre