Concert gratuit Ani Arzumanyan au bar lounge Cayeux-sur-Mer dimanche 5 avril 2026.
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Début : 2026-04-05 18:30:00
fin : 2026-04-05 20:00:00
2026-04-05
Variété Lounge jazz
Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56
English :
Variety Lounge jazz
L’événement Concert gratuit Ani Arzumanyan au bar lounge Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-22 par OT DE LA BAIE DE SOMME