Concert gratuit au Refuge animalier de Beslon Beslon
Concert gratuit au Refuge animalier de Beslon Beslon vendredi 5 juin 2026.
Beslon
Concert gratuit au Refuge animalier de Beslon
629 route du Mesnil Eudes Beslon Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-06 02:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Concert gratuit au refuge animalier de Beslon, animé par ENOMYSTIK.
Sur place à partir de 20h buvette et restauration.
Paëlla à 12€ sur réservation. .
629 route du Mesnil Eudes Beslon 50800 Manche Normandie +33 6 50 26 83 96 refugedebeslon@gmail.com
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English : Concert gratuit au Refuge animalier de Beslon
L’événement Concert gratuit au Refuge animalier de Beslon Beslon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Villedieu-les-Poêles