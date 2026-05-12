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Concert gratuit au Refuge animalier de Beslon Beslon

Concert gratuit au Refuge animalier de Beslon Beslon

Concert gratuit au Refuge animalier de Beslon Beslon vendredi 5 juin 2026.

Adresse : 629 route du Mesnil Eudes

Ville : 50800 Beslon

Département : Manche

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Beslon

Concert gratuit au Refuge animalier de Beslon

629 route du Mesnil Eudes Beslon Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-06-05 20:00:00
fin : 2026-06-06 02:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Concert gratuit au refuge animalier de Beslon, animé par ENOMYSTIK.
Sur place à partir de 20h buvette et restauration.
Paëlla à 12€ sur réservation.   .

629 route du Mesnil Eudes Beslon 50800 Manche Normandie +33 6 50 26 83 96  refugedebeslon@gmail.com

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English : Concert gratuit au Refuge animalier de Beslon

L’événement Concert gratuit au Refuge animalier de Beslon Beslon a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Villedieu-les-Poêles