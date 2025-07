Concert gratuit avec Gilles Potier Montbazens

Concert gratuit avec Gilles Potier Montbazens mercredi 6 août 2025.

Concert gratuit avec Gilles Potier

Montbazens Aveyron

Début : 2025-08-06

fin : 2025-08-06

2025-08-06

Concert gratuit avec Gilles Potier sur la place du marché ou salle de spectacles en cas de pluie, variétés Françaises, buvette sur place. (Anim’a)

Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

English :

Free concert with Gilles Potier on the market square or concert hall in case of rain, French variety, refreshments on site. (Anim’a)

German :

Kostenloses Konzert mit Gilles Potier auf dem Marktplatz oder im Veranstaltungssaal bei Regen, französische Varietäten, Erfrischungsstände vor Ort. (Anim’a)

Italiano :

Concerto gratuito con Gilles Potier sulla piazza del mercato o nella sala concerti in caso di pioggia, spettacoli di varietà francese, rinfresco in loco. (Anim’a)

Espanol :

Concierto gratuito con Gilles Potier en la plaza del mercado o en la sala de conciertos en caso de lluvia, espectáculos de variedades francesas, refrescos in situ. (Anim’a)

L’événement Concert gratuit avec Gilles Potier Montbazens a été mis à jour le 2025-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)