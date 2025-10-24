Concert gratuit Celtic Social Club Salle Agapit Saint-Maixent-l’École

Salle Agapit Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Début : 2025-10-24

fin : 2025-10-24

2025-10-24

Le Celtic Social Club pose ses valises à l’Espace Agapit du 20 au 24 octobre pour préparer sa nouvelle tournée qu’il mènera en France, en Angleterre et en Irlande…

A cette occasion et en avant-première, un concert gratuit sera proposé à la fin de cette semaine de travail le vendredi 24 octobre à 20h30.

Réservations uniquement sur agapit.festik.net à partir du lundi 13 octobre 14h00 (4 billets max/pers). .

Salle Agapit Place Denfert-Rochereau Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 76 13 77 f.poupeau@saint-maixent-lecole.fr

