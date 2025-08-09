Concert gratuit Choeur britannique Rue du Bienvenu Bayeux

Concert gratuit Choeur britannique Rue du Bienvenu Bayeux samedi 9 août 2025.

Concert gratuit Choeur britannique

Rue du Bienvenu Cathédrale de Bayeux Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-09 20:00:00

fin : 2025-08-09 21:00:00

Date(s) :

2025-08-09

Viens assister gratuitement au concert du choeur britannique de l’église Saint-Paul de Rusthall une soirée de musique incroyable ! Le choeur se compose de plus de soixante choristes, âgé·e·s de 6 à 86 ans, incluant aussi bien des amateur·rice·s enthousiastes que des musicien·ne·s expérimenté·e·s.

Concert choral gratuit à la cathédrale de Bayeux  un moment musical rare à ne pas manquer !Le samedi 9 août à 20h, la cathédrale Notre-Dame de Bayeux accueillera la chorale de l’église Saint-Paul de Rusthall (Royaume-Uni) pour un concert exceptionnel en entrée libre. Sous la direction de Fiona Johnson, cheffe de choeur passionnée et musicienne accomplie, cette chorale britannique de renom vous propose un programme d’une grande richesse, mêlant oeuvres sacrées classiques et pièces contemporaines. Le choeur se compose de plus de soixante choristes, âgé·e·s de 6 à 86 ans, incluant aussi bien des amateur·rice·s enthousiastes que des musicien·ne·s expérimenté·e·s. Vous entendrez des oeuvres de Brahms, Howells, Mendelssohn, Chilcott, Stanford, et bien d’autres, interprétées par le choeur complet, le choeur de jeunes et l’ensemble adulte. Un moment de beauté musicale dans un cadre majestueux, à partager en famille, entre ami·e·s ou en solo. .

Rue du Bienvenu Cathédrale de Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 37 47 10 33 acfea.france@gmail.com

English : Concert gratuit Choeur britannique

Come and enjoy a free concert by the British Choir of St. Paul’s Church, Rusthall an incredible evening of music! The choir is made up of over sixty singers, aged from 6 to 86, including enthusiastic amateurs and experienced musicians alike.

German : Concert gratuit Choeur britannique

Komm zum kostenlosen Konzert des britischen Chors in der St. Paul’s Church in Rusthall ein Abend voller unglaublicher Musik! Der Chor besteht aus über 60 Sängerinnen und Sängern im Alter von 6 bis 86 Jahren, darunter sowohl begeisterte Laien als auch erfahrene Musiker.

Italiano :

Venite a godervi il concerto gratuito del British Choir della chiesa di St Paul’s a Rusthall: un’incredibile serata di musica! Il coro è composto da oltre sessanta cantanti, di età compresa tra i 6 e gli 86 anni, sia dilettanti entusiasti che musicisti esperti.

Espanol :

Venga a disfrutar de un concierto gratuito del Coro Británico de la Iglesia de San Pablo de Rusthall: ¡una increíble velada musical! El coro está formado por más de sesenta cantantes, de edades comprendidas entre los 6 y los 86 años, entre los que se encuentran tanto aficionados entusiastas como músicos experimentados.

L’événement Concert gratuit Choeur britannique Bayeux a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Bayeux Intercom