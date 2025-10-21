Concert de la Saline Royale Academy Saline royale Arc-et-Senans

Concert de la Saline Royale Academy

Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans Doubs

La Saline royale Academy forme les meilleurs musiciens de demain, issus du monde entier. Dans les studios d’enregistrement de la Saline royale, pensés pour perfectionner leur art et révéler leur talent, ces jeunes virtuoses réalisent leur rêve, accompagnés lors de masterclass par des professeur(e)s de renommée internationale.

Les jeunes talents et professeurs de la Saline royale Academy sont de retour pour vous offrir des moments musicaux enchanteurs.

Du mercredi 11 au dimanche 15 février 2026 et du mercredi 18 au dimanche 22 février 2026

La Saline vous accueille aux concerts quotidiens des jeunes talents de 18h à 19h.

Accès gratuit sur réservation.

Dimanche 15 février 2026 et Dimanche 22 février 2026

Venez également découvrir ces jeunes talents ainsi que leurs professeurs lors de leur concert de fin d’académie le samedi à 17h00 et à 19h00

Concerts payants sur réservation, en placement libre.

Les professeurs de ces académies:

Kyu Keon Kim pianiste, Kangho Lee violoncelliste et Marie Kobayashi au chant.

Cédric Pescia pianiste, Denis Goldfeld violoniste et Thomas Caroll violoncelliste. .

Saline royale Grande Rue Arc-et-Senans 25610 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 54 45 45 billetterie@salineroyale.com

