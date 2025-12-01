Concert gratuit de Noël Chéray Saint-Georges-d’Oléron

Concert gratuit de Noël

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 20:30:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Concert de Noel

.

Chéray 89 rue des Sports Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 51 02

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Christmas concert

L’événement Concert gratuit de Noël Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes