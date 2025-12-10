Concert gratuit de piano & 2 sopranos Macau

Macau Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-12
2025-12-12

Concert exceptionnel à 20h30 à la Mairie.
Professeur et concertiste
Cyril Phelix Conservatoire de Bordeaux

Gratuit sur réservation, places limitées   .

Macau 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine   mediatheque@ville-macau.fr

