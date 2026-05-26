Concert gratuit de Puy-du-Lac Mairie Puy-du-Lac

Puy-du-Lac

Concert gratuit de Puy-du-Lac

Mairie Lieu-dit La Jarrie Puy-du-Lac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27 23:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Concert annuel de Puy-du-Lac avec cette année le groupe RED WINE

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Mairie Lieu-dit La Jarrie Puy-du-Lac 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 16 44 57 mairie@puydulac.fr

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English :

Puy-du-Lac’s annual concert with this year’s band RED WINE

L’événement Concert gratuit de Puy-du-Lac Puy-du-Lac a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge