Concert gratuit de Puy-du-Lac Mairie Puy-du-Lac
Concert gratuit de Puy-du-Lac Mairie Puy-du-Lac samedi 27 juin 2026.
Puy-du-Lac
Concert gratuit de Puy-du-Lac
Mairie Lieu-dit La Jarrie Puy-du-Lac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27 23:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Concert annuel de Puy-du-Lac avec cette année le groupe RED WINE
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Mairie Lieu-dit La Jarrie Puy-du-Lac 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 81 16 44 57 mairie@puydulac.fr
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English :
Puy-du-Lac’s annual concert with this year’s band RED WINE
L’événement Concert gratuit de Puy-du-Lac Puy-du-Lac a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge