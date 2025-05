Concert Gratuit du Choeur de la Cathedrale de York – Rue du Bienvenu Bayeux, 24 mai 2025 20:30, Bayeux.

Calvados

Concert Gratuit du Choeur de la Cathedrale de York Rue du Bienvenu Cathédrale Notre-Dame de Bayeux Bayeux Calvados

Début : 2025-05-24 20:30:00

fin : 2025-05-24 22:00:00

2025-05-24

Rejoignez-nous pour une soirée exceptionnelle de musique chorale avec le Choeur de la cathédrale d’York, mondialement connu, qui se produira en direct dans le cadre magnifique de la cathédrale de Bayeux, le samedi 24 mai à 20h30. Issu de l’une des cathédrales les plus historiques et emblématiques d’Angleterre, le Choeur de la cathédrale d’York est porteur d’une riche tradition de musique sacrée, riche de plusieurs siècles d’histoire. Son programme comprendra une magnifique sélection de chefs-d’oeuvre choraux anglais et européens, interprétés avec la précision, la passion et la profondeur spirituelle qui font sa renommée. Ce concert unique offre une occasion rare d’entendre l’un des plus beaux choeurs de cathédrale du Royaume-Uni au coeur de la Normandie, entouré par l’architecture gothique majestueuse et l’acoustique vibrante de la cathédrale de Bayeux. L’entrée est gratuite et tous.tes sont chaleureusement invité.e.s à y assister. Ne manquez pas cet événement culturel et musical inspirant.

Rue du Bienvenu Cathédrale Notre-Dame de Bayeux

Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 6 37 47 10 33 acfea.france@gmail.com

English : Concert Gratuit du Choeur de la Cathedrale de York

Join us for an exceptional evening of choral music with the world-renowned York Cathedral Choir, performing live in the magnificent setting of Bayeux Cathedral on Saturday, May 24 at 8:30pm. From one of England’s most historic and iconic cathedrals, the York Cathedral Choir carries a rich tradition of sacred music, spanning centuries of history. Its program will include a magnificent selection of English and European choral masterpieces, performed with the precision, passion and spiritual depth for which it is renowned. This unique concert offers a rare opportunity to hear one of the UK’s finest cathedral choirs in the heart of Normandy, surrounded by the majestic Gothic architecture and vibrant acoustics of Bayeux Cathedral. Admission is free, and everyone is warmly invited to attend. Don’t miss this inspiring cultural and musical event.

German : Concert Gratuit du Choeur de la Cathedrale de York

Begleiten Sie uns zu einem außergewöhnlichen Abend voller Chormusik mit dem weltberühmten Chor der Kathedrale von York, der am Samstag, den 24. Mai um 20.30 Uhr live in der wunderschönen Kathedrale von Bayeux auftreten wird. Der York Cathedral Choir stammt aus einer der historischsten und symbolträchtigsten Kathedralen Englands und ist Träger einer reichen Tradition geistlicher Musik, die auf eine jahrhundertelange Geschichte zurückblicken kann. Sein Programm umfasst eine großartige Auswahl englischer und europäischer Chormeisterwerke, die mit der Präzision, Leidenschaft und spirituellen Tiefe vorgetragen werden, für die er bekannt ist. Dieses einzigartige Konzert bietet eine seltene Gelegenheit, einen der schönsten Kathedralenchöre Großbritanniens im Herzen der Normandie zu hören, umgeben von der majestätischen gotischen Architektur und der vibrierenden Akustik der Kathedrale von Bayeux. Der Eintritt ist frei und alle sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen. Lassen Sie sich dieses inspirierende kulturelle und musikalische Ereignis nicht entgehen.

Italiano :

Unitevi a noi per un’eccezionale serata di musica corale con il Coro della Cattedrale di York, famoso in tutto il mondo, che si esibirà dal vivo nella magnifica cornice della Cattedrale di Bayeux sabato 24 maggio alle 20.30. Da una delle cattedrali più storiche e iconiche d’Inghilterra, il Coro della Cattedrale di York porta con sé una ricca tradizione di musica sacra, che abbraccia diversi secoli di storia. Il programma comprende una magnifica selezione di capolavori corali inglesi ed europei, eseguiti con la precisione, la passione e la profondità spirituale per cui è rinomato. Questo concerto unico offre la rara opportunità di ascoltare uno dei migliori cori di cattedrale del Regno Unito nel cuore della Normandia, circondato dalla maestosa architettura gotica e dalla vibrante acustica della Cattedrale di Bayeux. L’ingresso è gratuito e tutti sono caldamente invitati a partecipare. Non perdetevi questo stimolante evento culturale e musicale.

Espanol :

Acompáñenos en una excepcional velada de música coral con el mundialmente famoso Coro de la Catedral de York, que actuará en directo en el magnífico marco de la Catedral de Bayeux el sábado 24 de mayo a las 20.30 horas. Procedente de una de las catedrales más históricas y emblemáticas de Inglaterra, el Coro de la Catedral de York cuenta con una rica tradición de música sacra que abarca varios siglos de historia. Su programa incluirá una magnífica selección de obras maestras corales inglesas y europeas, interpretadas con la precisión, pasión y profundidad espiritual que le han dado fama. Este concierto único ofrece una oportunidad única de escuchar a uno de los mejores coros catedralicios del Reino Unido en el corazón de Normandía, rodeado por la majestuosa arquitectura gótica y la vibrante acústica de la catedral de Bayeux. La entrada es gratuita y todo el mundo está cordialmente invitado a asistir. No se pierda este inspirador acontecimiento cultural y musical.

