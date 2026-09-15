Informations pratiques

Troyes

Concert gratuit du groupe troyen « YOU & ME »

8 rue Pithou Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:30:00

fin : 2026-09-18 21:50:00

Date(s) :

2026-09-18

You & Me, c’est Shirley au chant et Sullivan à la guitare, un duo troyen complice à la ville comme à la scène !



Dans une formule guitare-voix chaleureuse et pétillante, les deux musiciens revisitent à leur manière les grands succès de la variété française et internationale, de la pop et de la soul, avec un répertoire qui traverse les générations.



Et avec You & Me, on voyage ! Des années 80 jusqu’aux tubes d’aujourd’hui, leur univers fait se rencontrer Jean-Jacques Goldman, U2, Téléphone, Tina Turner, ABBA, France Gall, Céline Dion, Véronique Sanson, Stevie Wonder, Ed Sheeran, Miley Cyrus, Julien Doré, Daft Punk… et bien d’autres encore !



Au programme, des chansons que l’on reconnaît dès les premières notes et que l’on a forcément envie de reprendre avec eux : « Quand la musique est bonne », « Sunday Bloody Sunday », « The Best », « Gimme! Gimme! Gimme! », « Évidemment », « Isn’t She Lovely », « Perfect »…



Avec une guitare, une voix et une belle complicité, You & Me sait aussi bien installer une atmosphère intimiste que faire monter le rythme et inviter le public à chanter et à profiter de la soirée.



Un duo généreux et accessible, des tubes, des souvenirs et de la bonne humeur : tous les ingrédients sont réunis pour une belle soirée musicale au cœur des terrasses ! .

8 rue Pithou Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Concert gratuit du groupe troyen « YOU & ME » Troyes a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne