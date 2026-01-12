Concert gratuit Kléo Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux

Concert gratuit Kléo

Concert gratuit Kléo Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux samedi 17 janvier 2026.

Concert gratuit Kléo

Route de Mont-de-Marsan Casino Casteljaloux Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17

Date(s) :
2026-01-17

Musique pop, folk, rock   .

Route de Mont-de-Marsan Casino Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 87 00 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert gratuit Kléo

L’événement Concert gratuit Kléo Casteljaloux a été mis à jour le 2026-01-09 par OT Coteaux et Landes de Gascogne