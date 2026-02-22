Concert gratuit Maxence Berche au bar lounge

Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 21:30:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Une voix exceptionnelle (candidat de the voice)

Une voix exceptionnelle (candidat de the voice) .

Boulevard Sizaire Cayeux-sur-Mer 80410 Somme Hauts-de-France +33 3 22 26 71 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An exceptional voice (The Voice contestant)

L’événement Concert gratuit Maxence Berche au bar lounge Cayeux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-02-22 par OT DE LA BAIE DE SOMME