Concert gratuit église Saint Vincent Naintré
Concert gratuit église Saint Vincent Naintré samedi 22 novembre 2025.
Concert gratuit
église Saint Vincent Place Gambetta Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
### Samedi 22 novembre à 18h30, à l’église Saint Vincent de Naintré
**CNC Music vous invite à un concert gratuit de qualité !** N’hésitez pas à venir nombreux passer un moment convivial et musical étonnant ! .
église Saint Vincent Place Gambetta Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 82 40 27 mireille.souhard@gmail.com
English : Concert gratuit
German : Concert gratuit
Italiano :
Espanol : Concert gratuit
L’événement Concert gratuit Naintré a été mis à jour le 2025-11-09 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne