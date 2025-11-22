Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert gratuit église Saint Vincent Naintré samedi 22 novembre 2025.

église Saint Vincent Place Gambetta Naintré Vienne

Début : 2025-11-22
### Samedi 22 novembre à 18h30, à l’église Saint Vincent de Naintré

**CNC Music vous invite à un concert gratuit de qualité !** N’hésitez pas à venir nombreux passer un moment convivial et musical étonnant !   .

église Saint Vincent Place Gambetta Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 82 40 27  mireille.souhard@gmail.com

