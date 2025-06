CONCERT GRATUIT PETITJEAN PLACE DES MARRONNIERS Bérat 13 juillet 2025 22:00

Haute-Garonne

CONCERT GRATUIT PETITJEAN PLACE DES MARRONNIERS 1 Place de la Mairie Bérat Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13 22:00:00

fin : 2025-07-13 01:00:00

Date(s) :

2025-07-13

Dimanche 13 juillet à 22h, place des marronniers à Bérat, concert gratuit de PETITJEAN (le sud dans le sang).

Repas à 21h paëlla et dessert à 12 euros. (sur réservation avant le 4 juillet en mairie et au 05 34 47 87 00).

Tout public

Dimanche 13 juillet à 22h, place des marronniers à Bérat, concert gratuit de PETITJEAN (le sud dans le sang).

Repas à 21h paëlla et dessert à 12 euros. (sur réservation avant le 4 juillet en mairie et au 05 34 47 87 00).

PETITJEAN ???? ?????? ???????? ???? ????????! Des textes ciselés, parfois légers ou engagés, portés par une musique festive sans frontières où le rock et le trad font bon ménage avec la diversité des instruments et des sons.

Des chants généreux.

Une énergie et des chansons fédératrices…

Tout public .

PLACE DES MARRONNIERS 1 Place de la Mairie

Bérat 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 34 47 87 00 mairie@berat.fr

English :

Sunday July 13, 10pm, Place des Marronniers, Bérat, free concert by PETITJEAN (le sud dans le sang).

Meal at 9pm, paëlla and dessert at 12 euros. (Please reserve before July 4 at the town hall or by calling 05 34 47 87 00).

General public

German :

Sonntag, den 13. Juli um 22 Uhr, Place des marronniers in Bérat, Gratiskonzert von PETITJEAN (le sud dans le sang).

Essen um 21 Uhr Paëlla und Dessert für 12 Euro. (Reservierung vor dem 4. Juli im Rathaus und unter 05 34 47 87 00).

Für alle Altersgruppen

Italiano :

Domenica 13 luglio alle 22.00, Place des Marronniers, Bérat, concerto gratuito di PETITJEAN (le sud dans le sang).

Pasto alle 21.00 paëlla e dessert a 12 euro. (Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 4 luglio presso il municipio o al numero 05 34 47 87 00).

Pubblico generale

Espanol :

Domingo 13 de julio a las 22:00 h, Place des Marronniers, Bérat, concierto gratuito de PETITJEAN (le sud dans le sang).

Comida a las 21 h paëlla y postre a 12 euros. (Las reservas deben realizarse antes del 4 de julio en el ayuntamiento o llamando al 05 34 47 87 00).

Público en general

L’événement CONCERT GRATUIT PETITJEAN Bérat a été mis à jour le 2025-06-25 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE