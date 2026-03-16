Concert gratuit – Sand & Folks Le Grand Logis (bar) Bruz Mardi 7 avril, 20h30 Gratuit, sans réservation

Concert au coin du bar – Sandy Goube, alias SAND, c’est une voix envoûtante et chaude bercée par des sonorités rock & folk.

**CONCERT AU COIN DU BAR** _– nombre de places assises limité_

Sandy Goube, alias SAND, c’est une voix envoûtante et chaude bercée par des sonorités rock & folk. La musique pour SAND c’est une histoire d’enfance et de famille. Très tôt, elle voit son père, mélomane et puriste du rock anglais, composer des mélodies pour narrer des moments de vie. Alors, elle commence très jeune à écrire des proses dans des carnets qu’elle garde secrètement. Et surtout, elle chante.

Pendant ces années en tant que chanteuse interprète, SAND fera la rencontre et partagera la scène avec des artistes qui seront inspirants pour elle. Gaëlle Buswel, Jimi Drouillard, Eric Sauviat, Fred Chapellier, Jessie Lee Houllier etc… Elle décide donc de sortir des sentiers battus et de renouer avec l’écriture et de se faire confiance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-07T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-04-07T22:00:00.000+02:00

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https://legrandlogis-bruz.fr/ accueil.grandlogis@ville-bruz.fr 0299053062

Le Grand Logis (bar) 10 avenue du Général de Gaulle, Bruz Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



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