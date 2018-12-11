Concert gratuit, solidaire et festif Immeuble Lumière Paris

L’équipe de La Banane Social Club en partenariat avec Le Secours Populaire a le plaisir de vous inviter pour le concert festif du joyeux collectif de L’Ultrabal :

Jeudi 11 décembre à 18h

Dans l’atrium de l’Immeuble Lumière – 40 avenue des Terroirs de France, Paris 12ᵉ

1 jouet neuf = 1 entrée.

Réservez dès maintenant votre place gratuitement par le lien de billetterie ci-dessous.

La collecte des jouets se fera le jour J à l’entrée. Ils seront ensuite distribués aux familles soutenues par le Secours Populaire, pour que tous les enfants reçoivent un cadeau pour Noël.

L’Ultrabal réinvente le bal musette dans une ambiance festive survoltée !

Le jeudi 11 décembre 2025

de 18h00 à 21h00

gratuit

Réservation gratuite.

Pour l’entrée au concert, le don d’un jouet neuf sera demandé à l’entrée.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-11T19:00:00+01:00

fin : 2025-12-11T22:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-11T18:00:00+02:00_2025-12-11T21:00:00+02:00

Immeuble Lumière 40, avenue des Terroirs de France 75012 Paris

https://my.weezevent.com/le-concert-du-pere-noel-vert contact@labanane.club