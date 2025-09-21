Concert gratuit Stann Duguet, violoncelle Église Sainte-Libaire Lépanges-sur-Vologne

Concert gratuit Stann Duguet, violoncelle

Église Sainte-Libaire 14 rue de l’église Lépanges-sur-Vologne Vosges

Gratuit

0

Gratuit

Début : Dimanche 2025-09-21 17:00:00

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 17:00:00

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

La commune de Lépanges-sur-Vologne vous invite à un rendez-vous musical exceptionnel.

Le violoncelliste Stann Duguet, artiste éclectique et passionné, partagera son univers sonore où se croisent la grande tradition classique, l’improvisation et des sonorités venues d’ailleurs. Dans le cadre intimiste et chargé d’histoire de l’église Sainte-Libaire, son jeu sensible et inventif promet un véritable voyage au cœur des cordes.

Un moment hors du temps, à savourer en famille ou entre amis.Tout public

Église Sainte-Libaire 14 rue de l’église Lépanges-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 7 43 26 66 64 mairie@lepanges-vologne.fr

English :

The commune of Lépanges-sur-Vologne invites you to an exceptional musical rendezvous.

Cellist Stann Duguet, an eclectic and passionate artist, will share his world of sound, where the great classical tradition meets improvisation and sounds from elsewhere. In the intimate and historic setting of the Eglise Sainte-Libaire, his sensitive and inventive playing promises a veritable voyage to the heart of the strings.

A moment out of time, to enjoy with family and friends.

German :

Die Gemeinde Lépanges-sur-Vologne lädt Sie zu einem außergewöhnlichen musikalischen Treffen ein.

Der Cellist Stann Duguet, ein eklektischer und leidenschaftlicher Künstler, wird sein Klanguniversum teilen, in dem sich die große klassische Tradition, die Improvisation und Klänge aus anderen Ländern begegnen. In dem intimen und geschichtsträchtigen Rahmen der Kirche Sainte-Libaire verspricht sein sensibles und erfinderisches Spiel eine wahre Reise in das Herz der Saiten.

Ein zeitloser Moment, den man mit der Familie oder mit Freunden genießen kann.

Italiano :

Il comune di Lépanges-sur-Vologne vi invita a un appuntamento musicale eccezionale.

Il violoncellista Stann Duguet, artista eclettico e appassionato, condividerà il suo mondo sonoro, dove la grande tradizione classica incontra l’improvvisazione e le sonorità d’altrove. Nella cornice intima e storica della Chiesa di Sainte-Libaire, il suo modo di suonare sensibile e inventivo promette un vero e proprio viaggio nel cuore delle corde.

Un momento fuori dal tempo, da assaporare con la famiglia e gli amici.

Espanol :

El municipio de Lépanges-sur-Vologne le invita a una cita musical excepcional.

El violonchelista Stann Duguet, artista ecléctico y apasionado, compartirá su universo sonoro, donde la gran tradición clásica se encuentra con la improvisación y los sonidos de otros lugares. En el marco íntimo e histórico de la iglesia de Sainte-Libaire, su interpretación sensible e inventiva promete un verdadero viaje al corazón de las cuerdas.

Un momento fuera del tiempo, para saborear en familia o entre amigos.

