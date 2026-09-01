AGENDA · Casteljaloux
Concert gratuit : Taria Route de Mont-de-Marsan Casteljaloux
samedi 19 septembre 2026 · Route de Mont-de-Marsan · Casteljaloux
Informations pratiques
Casteljaloux
Concert gratuit : Taria
Route de Mont-de-Marsan Casino Casteljaloux Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Avec Taria : violoniste performer .
Route de Mont-de-Marsan Casino Casteljaloux 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 87 00
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English : Concert gratuit : Taria
L’événement Concert gratuit : Taria Casteljaloux a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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