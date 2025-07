Concert gratuit The Pils Marmande

Concert gratuit The Pils Marmande mercredi 13 août 2025.

Concert gratuit The Pils

Place Georges Clemenceau Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-13

fin : 2025-08-13

Date(s) :

2025-08-13

Marmande vous invite à une soirée musicale gratuite sur la place Clemenceau, mercredi 13 août à partir de 21h. Sur scène, The Pils, groupe de reprises, vous fera vibrer au son des légendes du rock des années 70.

Une buvette et un espace de restauration seront à votre disposition pour profiter pleinement de la soirée. .

Place Georges Clemenceau Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Concert gratuit The Pils

Marmande invites you to a free musical evening on the Place Clemenceau, Wednesday August 13 from 9pm. On stage, cover band The Pils will thrill you to the sounds of 70s rock legends.

German :

Marmande lädt Sie am Mittwoch, den 13. August ab 21 Uhr zu einem kostenlosen Musikabend auf dem Place Clemenceau ein. Auf der Bühne steht die Cover-Band The Pils, die Sie mit den Klängen der Rocklegenden der 70er Jahre begeistern wird.

Italiano :

Marmande vi invita a una serata musicale gratuita in Place Clemenceau mercoledì 13 agosto dalle 21.00. Sul palco, la cover band The Pils vi entusiasmerà con le sonorità delle leggende del rock degli anni ’70.

Espanol : Concert gratuit The Pils

Marmande le invita a una velada musical gratuita en la plaza Clemenceau el miércoles 13 de agosto a partir de las 21:00 horas. En el escenario, el grupo de versiones The Pils le deleitará con los sonidos de las leyendas del rock de los 70.

L’événement Concert gratuit The Pils Marmande a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Val de Garonne