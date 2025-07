Concert Great Scott Pop Rock Baignes-Sainte-Radegonde

Concert Great Scott Pop Rock Baignes-Sainte-Radegonde samedi 2 août 2025.

Concert Great Scott Pop Rock

1 Place des Halles Baignes-Sainte-Radegonde Charente

Début : 2025-08-02 20:00:00

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Découvrez le groupe de musiques Great Scott Pop Rock au café de Paris sous les halles et venez danser dans une ambiance festive et chaleureuse, ambiance 100% pop rock live ! Food truck sur place, boissons et restauration toute la soirée.

1 Place des Halles Baignes-Sainte-Radegonde 16360 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 78 40 19

English : Concert Great Scott Pop Rock

Discover the Great Scott Pop Rock band at the Café de Paris under Les Halles and come and dance the night away in a warm and festive atmosphere, 100% live pop rock! Food truck on site, drinks and catering all evening.

German : Concert Great Scott Pop Rock

Entdecken Sie die Musikgruppe Great Scott Pop Rock im Café de Paris unter den Markthallen und tanzen Sie in einer festlichen und herzlichen Atmosphäre, Stimmung 100% Pop Rock live! Foodtruck vor Ort, Getränke und Speisen den ganzen Abend lang.

Italiano : Concert Great Scott Pop Rock

Scoprite la band Great Scott Pop Rock al Café de Paris sotto Les Halles e venite a ballare tutta la notte in un’atmosfera calda e festosa, 100% pop rock dal vivo! Food truck in loco, bevande e catering per tutta la serata.

Espanol : Concert Great Scott Pop Rock

Descubra a la banda Great Scott Pop Rock en el Café de París, bajo Les Halles, y venga a bailar toda la noche en un ambiente cálido y festivo, ¡100% pop rock en directo! Food truck in situ, bebidas y catering toda la noche.

L’événement Concert Great Scott Pop Rock Baignes-Sainte-Radegonde a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de tourisme du Sud Charente