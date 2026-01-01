Concert Green Tea Pot Espace Culturel Sarah Bernhardt Sainte-Adresse

Concert Green Tea Pot

Espace Culturel Sarah Bernhardt 43 Rue d’Ignauval Sainte-Adresse Seine-Maritime

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31

2026-01-31

L’association L’ARéCRé, dans le cadre de sa programmation 2025/2026, vous propose d’assister au concert de Green Tea Pot.

Green Tea Pot, c’est un voyage dans le temps, à l’époque où les Beatles étaient l’un des principaux groupes musicaux admirés à travers le monde.Ce sont des musiciens venus d’horizons musicaux différents jazz, rock, blues et pop.

Green Tea Pot, c’est aussi l’histoire d’une belle amitié entre Géraldine (guitare et voix), Hélène (batterie et voix), Guillaume (piano et voix), Agnès (basse et voix) et Luis (guitare et voix).

Première partie par Jumping Jacks.

Réservations au 07 64 02 66 63 .

contact@larecre-lh.fr

