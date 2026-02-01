Concert Greenwatt CAUTERETS Cauterets

Concert Greenwatt

CAUTERETS 3 Place Georges Clemenceau Cauterets Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16 17:00:00

fin : 2026-02-16 19:00:00

Date(s) :

2026-02-16

Green Watt Music, la sono mobile, artisanale et alimentée par le soleil

Une expérience sonore unique, autonome et respectueuse de l’environnement, pensée pour faire danser partout, sans prise ni carburant

Gratuit .

CAUTERETS 3 Place Georges Clemenceau Cauterets 65110 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 50 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Green Watt Music, the mobile, home-made, solar-powered sound system

A unique, autonomous and environmentally-friendly sound experience, designed to get people dancing anywhere, without plugs or fuel

L’événement Concert Greenwatt Cauterets a été mis à jour le 2026-02-09 par OT de Cauterets|CDT65