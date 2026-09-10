Concert – Greg Zlap Blotzheim

Informations pratiques

Blotzheim

Concert – Greg Zlap

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2027-02-18 20:30:00

fin : 2027-02-18 22:00:00

Date(s) :

2027-02-18

Toute la musique que j’aime…elle vient du blues. Greg Zlap, l’homme qui soulève les foules avec un simple harmonica, revisite les titres cultes de Johnny Hallyday avec l’énergie du live, des musiciens virtuoses et des invités exceptionnels. Pendant 10 ans, Greg Zlap a parcouru les plus grandes scènes de France aux côtés de Johnny Hallyday, livrant 282 concerts et un duo resté légendaire sur Gabrielle.

Aujourd’hui, il célèbre son héritage musical avec « Toute la musique que j’aime », un spectacle rock, authentique et résolument contemporain. Entouré de musiciens d’exception, porté par une mise en scène originale et les lumières de Jacques Rouveyrollis, Greg Zlap bouscule les codes et ravive l’esprit du blues : un espace de liberté et d’émotion universelle. L’harmonica devient une voix à part entière, dialoguant avec guitares et chant, entre improvisations intenses et respect du mythe. En concert le 8 décembre 2025 au Casino de Paris et en tournée en France, Suisse et Belgique dès 2026.

Originaire de Varsovie, Greg Zlap découvre l’harmonica dans une Pologne encore sous régime communiste, grâce à un oncle qui lui rapporte ce « jouet » des États-Unis. Arrivé en France à 17 ans, il devient un virtuose autodidacte de l’instrument, jusqu’à se faire un nom sur la scène internationale du blues.

En 2007, sa rencontre avec Johnny Hallyday marque un tournant décisif. Bluffé par son jeu, Johnny l’invite sur scène pour le Tour 66 : s’ensuivent 10 années de tournée, 282 concerts, et un duo inoubliable sur Gabrielle. Greg Zlap devient l’harmoniciste emblématique de l’idole des Français. Musicien atypique et charismatique, il est aujourd’hui reconnu pour sa capacité à transcender les genres et réinventer l’harmonica comme une voix à part entière. .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77 accueil-blotzheim@groupebarriere.com

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L’événement Concert – Greg Zlap Blotzheim a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de tourisme du pays de Saint Louis – Huningue