Concert Greg Zlap – Toute la musique que j’aime Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Informations pratiques

Saint-Pierre-d’Oléron

Concert Greg Zlap – Toute la musique que j’aime

Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 20:30:00

fin : 2026-11-27 22:00:00

Date(s) :

2026-11-27

Hommage à Johnny Halliday, concert-spectacle organisé en partenariat avec l’association Bus Stop Culture

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Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 93 15 29

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English :

Tribute to Johnny Halliday, a concert and show organized in partnership with the Bus Stop Culture association

L’événement Concert Greg Zlap – Toute la musique que j’aime Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes