Concert Greg Zlap – Toute la musique que j’aime Cinéma Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron
vendredi 27 novembre 2026 · Cinéma Eldorado · Saint-Pierre-d'Oléron
Informations pratiques
Saint-Pierre-d’Oléron
Concert Greg Zlap – Toute la musique que j’aime
Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron Charente-Maritime
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:30:00
fin : 2026-11-27 22:00:00
Date(s) :
2026-11-27
Hommage à Johnny Halliday, concert-spectacle organisé en partenariat avec l’association Bus Stop Culture
.
Cinéma Eldorado 5 rue de la République Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 93 15 29
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English :
Tribute to Johnny Halliday, a concert and show organized in partnership with the Bus Stop Culture association
L’événement Concert Greg Zlap – Toute la musique que j’aime Saint-Pierre-d’Oléron a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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