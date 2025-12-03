Concert Grégoire Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux
Concert Grégoire Salle Fontaine Espace de la gare Saint-Paul-Trois-Châteaux mercredi 3 décembre 2025.
Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : 35 – 35 – EUR
Début : 2025-12-03 20:30:00
fin : 2025-12-03 22:00:00
2025-12-03
En racontant son histoire personnelle, Grégoire crée un lien direct avec le public. Ces récits parlent souvent de thèmes universels l’amour, l’espoir, la perte, la résilience. À travers eux, chacun se reconnaît, trouve un écho à ses propres émotions et
.
Salle Fontaine Espace de la gare Place du 14 Juillet Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 96 78 78
English :
By telling his personal story, Grégoire creates a direct link with the audience. These stories often speak of universal themes: love, hope, loss, resilience. Through them, everyone can recognize themselves, find a resonance with their own emotions and feel a sense of belonging
German :
Indem er seine persönliche Geschichte erzählt, schafft Grégoire eine direkte Verbindung zum Publikum. Diese Geschichten handeln oft von universellen Themen: Liebe, Hoffnung, Verlust, Resilienz. In ihnen erkennt sich jeder wieder, findet ein Echo auf seine eigenen Emotionen und kann sich mit seinen Gefühlen auseinandersetzen
Italiano :
Raccontando la sua storia personale, Grégoire crea un legame diretto con il pubblico. Queste storie trattano spesso temi universali: amore, speranza, perdita e resilienza. Attraverso di esse, ognuno può riconoscersi, trovare una risonanza con le proprie emozioni e provare un senso di appartenenza
Espanol :
Al contar su historia personal, Grégoire crea un vínculo directo con el público. Estas historias suelen tratar temas universales: el amor, la esperanza, la pérdida y la resiliencia. A través de ellas, todo el mundo puede reconocerse, encontrar una resonancia con sus propias emociones y sentir un sentimiento de pertenencia
L’événement Concert Grégoire Saint-Paul-Trois-Châteaux a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence