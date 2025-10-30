Concert Gregory Ott Altkirch

Concert Gregory Ott Altkirch jeudi 30 octobre 2025.

Concert Gregory Ott

1 Place Xavier Jourdain Altkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Jeudi 2025-10-30 20:00:00

fin : 2025-10-30

2025-10-30

Grégory Ott interprète au piano solo les plus belles bandes originales du cinéma de Mission à Cinéma Paradiso, en passant par Le Parrain et La Dolce Vita.

À travers ces mélodies incontournables, il révèle aussi des facettes méconnues de ces deux compositeurs de génie, entre liberté artistique et quête de reconnaissance.

1 Place Xavier Jourdain Altkirch 68130 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 40 00 04 culture@mairie-altkirch.fr

English :

Grégory Ott plays solo piano on some of cinema’s finest soundtracks: from Mission to Cinema Paradiso, via The Godfather and La Dolce Vita.

German :

Grégory Ott interpretiert am Soloklavier die schönsten Soundtracks der Filmgeschichte: von Mission über Cinema Paradiso bis hin zu Der Pate und La Dolce Vita.

Italiano :

Grégory Ott suona il pianoforte solista in alcune delle più belle colonne sonore del cinema: da Mission a Cinéma Paradiso, senza dimenticare Il Padrino e La Dolce Vita.

Espanol :

Grégory Ott toca el piano solo en algunas de las mejores bandas sonoras del cine: de Mission a Cinéma Paradiso, sin olvidar El Padrino y La Dolce Vita.

