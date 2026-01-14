Concert Grenoble Gospel Singers Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère

Concert Grenoble Gospel Singers

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 19:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Parmi les choeurs Maeva TOFFA Franklin AKOA-MVA Mylène GIRY..

.

Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 44 34 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Among the backing singers: Maeva TOFFA Franklin AKOA-MVA Mylène GIRY…

L’événement Concert Grenoble Gospel Singers Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-14 par Valence Romans Tourisme