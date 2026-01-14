Concert Grenoble Gospel Singers Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère
Concert Grenoble Gospel Singers Théâtre des Cordeliers Romans-sur-Isère samedi 7 février 2026.
Concert Grenoble Gospel Singers
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 30 – 30 – 30 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-07 19:30:00
fin : 2026-02-07
Date(s) :
2026-02-07
Parmi les choeurs Maeva TOFFA Franklin AKOA-MVA Mylène GIRY..
.
Théâtre des Cordeliers Place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 44 34 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Among the backing singers: Maeva TOFFA Franklin AKOA-MVA Mylène GIRY…
L’événement Concert Grenoble Gospel Singers Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-14 par Valence Romans Tourisme