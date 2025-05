Concert Grenoble Klezmer Kollectiv – Le P’tit Roubion Bourdeaux, 10 mai 2025 20:00, Bourdeaux.

Drôme

Concert Grenoble Klezmer Kollectiv Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-10 20:00:00

fin : 2025-05-10 22:00:00

Date(s) :

2025-05-10

Musiciens amoureux de cette musique héritée des traditions juives d’Europe de l’Est, il se sont regroupés au sein d’un collectif ouvert, évolutif et fugace puisqu’il ne prend forme que le temps des concerts.

.

Le P’tit Roubion 1 Place de Grand Quai

Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 71 53 89 88

English :

Musicians in love with this music inherited from the Jewish traditions of Eastern Europe, they have come together to form a collective that is open, evolving and fleeting, taking shape only for the duration of the concerts.

German :

Als Musiker, die in diese Musik verliebt sind, die aus den jüdischen Traditionen Osteuropas stammt, haben sie sich zu einem offenen, entwicklungsfähigen und flüchtigen Kollektiv zusammengeschlossen, da es nur während der Konzerte Gestalt annimmt.

Italiano :

Musicisti innamorati di questa musica ereditata dalle tradizioni ebraiche dell’Europa orientale, si sono riuniti per formare un collettivo aperto, in evoluzione e fugace, che prende forma solo per la durata dei concerti.

Espanol :

Músicos enamorados de esta música heredada de las tradiciones judías de Europa del Este, se han reunido para formar un colectivo abierto, evolutivo y fugaz, que sólo toma forma mientras duran los conciertos.

L’événement Concert Grenoble Klezmer Kollectiv Bourdeaux a été mis à jour le 2025-05-07 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux