Concert grignote Tête Rouge 30 juillet SCIC Nouveau Monastere Sainte-Croix

Concert grignote Tête Rouge 30 juillet SCIC Nouveau Monastere Sainte-Croix mercredi 30 juillet 2025.

Concert grignote Tête Rouge 30 juillet

SCIC Nouveau Monastere 54 PLACE DE L EGLISE TEMPLE Sainte-Croix Drôme

Tarif : 20 – 20 – EUR

concert + grignote

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-30 19:00:00

fin : 2025-07-30 23:00:00

Date(s) :

2025-07-30

La commission culture vous a concocté une soirée sympathique en musique … Vous pouvez profiter dès 19h d’une petite grignote et de la buvette au cœur de la cour du monastere !

Au programme jazz reprises de chansons populaires entrainantes, dansantes !

.

SCIC Nouveau Monastere 54 PLACE DE L EGLISE TEMPLE Sainte-Croix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 85 80 05 22 contact@le-monastere.org

English :

The Culture Committee has put together a fun evening of music… From 7pm, you can enjoy a snack and refreshments in the heart of the monastery courtyard!

On the program: jazz lively, danceable covers of popular songs!

German :

Die Kulturkommission hat für Sie einen sympathischen Abend mit Musik zusammengestellt … Ab 19 Uhr können Sie im Innenhof des Klosters von einem kleinen Imbiss und einem Getränkestand profitieren!

Auf dem Programm stehen Jazz Coverversionen von Volksliedern, die mitreißen und zum Tanzen anregen!

Italiano :

La Commissione Cultura ha organizzato una divertente serata di musica… Dalle 19.00 potrete gustare uno spuntino e un rinfresco nel cuore del cortile del monastero!

Il programma prevede jazz cover vivaci e ballabili di canzoni popolari!

Espanol :

El Comité de Cultura ha preparado una divertida velada musical… A partir de las 19.00 h, podrá disfrutar de un aperitivo y un refresco en el corazón del patio del monasterio

El programa incluye jazz: versiones animadas y bailables de canciones populares

L’événement Concert grignote Tête Rouge 30 juillet Sainte-Croix a été mis à jour le 2025-07-24 par Office de Tourisme du Pays Diois