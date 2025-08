Concert Groove Baroque Tropical Saint-Germain-les-Belles

Concert Groove Baroque Tropical Saint-Germain-les-Belles vendredi 15 août 2025.

Concert Groove Baroque Tropical

Place du Champ de foire Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-08-15

fin : 2025-08-15

Une brésilienne et deux Chiliens se rencontrent pour jouer, entre compositions originales et inspirations traditionnelles, une musique qui célèbre la vie!

Lara kelly compositions, voix et guitare

Favio Villarroel clavier, voix et flûte traversière

César Happy percussions et voix .

Place du Champ de foire Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 89 91

