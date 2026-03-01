Concert Groove Catchers Trio

35 route de Buzançais Méobecq Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-28 21:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le Brenne Bar accueille le groupe Groove Catchers Trio (jazz groove).

Depuis 2011, le trio Groove Catchers composé de Bastien Weeger (saxophone alto) Antoine Guillemette (basse electrique) et Johan Barrer (batterie) fait partie du peloton de tête des dynamiteurs de groove. Si le jazz demeure le fil rouge de leur musique, ces 3 orfèvres le font s’acoquiner à l’énergie du rock, à la chaleur du funk et à la ferveur du hip-hop. Chaque musicien, à travers ses influences différentes, apporte une singularité au groupe. L’absence d’instrument harmonique renforce l’aspect rythmique des morceaux et met en avant, sur un pied d’égalité, les personnalités distinctes du trio.

Bastien Weeger saxophone, Antoine Guillemette basse, Johan Barrer batterie. Petite restauration sur réservation. .

35 route de Buzançais Méobecq 36500 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 39 43 14 brennebar@gmail.com

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English :

The Brenne Bar welcomes The Cooper & Forest Pooky (Punk Rock).

L’événement Concert Groove Catchers Trio Méobecq a été mis à jour le 2026-03-22 par Destination Brenne