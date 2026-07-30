Concert Groove Hery & BBQ Quai de Courcy Binic-Étables-sur-Mer

Informations pratiques

Binic-Étables-sur-Mer

Concert Groove Hery & BBQ

Quai de Courcy Bar Chez Charly Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 18:00:00

fin : 2026-08-22 21:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Groov’an Hery débarque pour une soirée placée sous le signe du groove, de la danse et de la bonne humeur et BBQ ! .

Quai de Courcy Bar Chez Charly Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne

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English :

L’événement Concert Groove Hery & BBQ Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-23 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme