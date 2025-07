CONCERT GROTTE DE DARGILAN Grotte de Dargilan Meyrueis

Grotte de Dargilan D139 Meyrueis Lozère

Tarif : 15 EUR

Adulte

Date et horaire :

Début : 2025-07-27 19:00:00

fin : 2025-07-27

Date(s) :

2025-07-27

Concert à la Grotte de Dargilan , Muriel Batbie Castell.

De la musique ancienne à la création contemporaine… Née à Toulouse, Muriel Batbie Castell pratique très tôt la musique et le chant, tout en se laissant bercer par les sonorités de la langue occitane qu’elle entend dans sa famille au cœur des Pyrénées. Après d’études musicales au Conservatoire National de Région de Toulouse, au département de musique ancienne dans la classe d’Hervé Niquet (Le Concert Spirituel), sa formation se poursuit au Conservatoire de Narbonne où elle obtient le diplôme de chant baroque, et aux Conservatoires de Lorient et de Montauban, en chant lyrique. En 2013 elle reçoit le 1er Prix (Rose d’Argent) de la Chanson poétique de création décerné par l’Académie des Jeux Floraux. En 2022, elle reçoit le Prix de Musique Déodat de Séverac décerné par l’Académie du Languedoc.

Ses collaborations incluent l’ensemble Angelina, né en 2022 de la rencontre avec le quintette à cordes Angelina String Quintet ; le duo Arpavoce, formé en 2021 avec la harpiste Anne-Claire Cazalet, explorant des univers allant de la musique ancienne à la création contemporaine ; le trio Miegterrana avec Lakhdar Hanou (luth oriental, ûd) et Paco Labat (percussions orientales), dédié au répertoire méditerranéen (troubadours, séfarades, arabo-andalous) ; et le duo Organicanto avec l’organiste Christiane van Gorp, aborde de vastes répertoires du médiéval au contemporain.

Merci d’arriver vers 18h30 Soyez bien couverts, et bien chaussés la grotte est humide et il n’y fait que 10 °

La descente dans la grotte se fera en groupe à l’heure veuillez prévoir d’arriver 30 minutes avant. Un apéritif vous est offert sur la terrasse panoramique donnant sur les majestueuses gorges de la Jonte. Produits locaux et boissons disponibles après le concert au snack bar.

Il y aura un peu moins d’une heure de musique, avec peu de possibilité de s’asseoir. Nous suivrons les musiciens qui se déplaceront le concert se produira dans la grande salle, et tout au fond de la grotte (plus de 200 marches) dans la salle du clocher. .

Grotte de Dargilan D139 Meyrueis 48150 Lozère Occitanie +33 6 52 85 95 45 ondasosterrane@gmail.com

