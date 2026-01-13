Concert Groupe ADN à la Croisée à Loperec. Lopérec
Lopérec Finistère
Début : 2026-03-06 20:30:00
2026-03-06
ADN Rock-N-Ride | Reprises rock & pop
Vendredi 6 mars 2026
⏰ 20h30
La Croisée Lopérec
ADN, c’est une énergie brute et généreuse, au service des grands classiques rock & pop
Des reprises efficaces, des riffs qui claquent, des refrains que l’on connaît tous… et surtout une envie commune jouer, partager et faire vibrer le public.
Un concert idéal pour celles et ceux qui aiment le rock vivant, sans chichi, avec une vraie présence scénique et une ambiance qui monte vite
À écouter… ou à chanter à pleins poumons autour d’un verre.
Bar • Tapas • Cocktails (en plus de nos produits habituels)
Participation solidaire
Concert debout ambiance festive garantie
Une soirée rock comme on les aime à La Croisée ⚡ .
Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
