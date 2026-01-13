Concert Groupe ADN à la Croisée à Loperec.

Lopérec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

ADN Rock-N-Ride | Reprises rock & pop

Vendredi 6 mars 2026

⏰ 20h30

La Croisée Lopérec

ADN, c’est une énergie brute et généreuse, au service des grands classiques rock & pop

Des reprises efficaces, des riffs qui claquent, des refrains que l’on connaît tous… et surtout une envie commune jouer, partager et faire vibrer le public.

Un concert idéal pour celles et ceux qui aiment le rock vivant, sans chichi, avec une vraie présence scénique et une ambiance qui monte vite

À écouter… ou à chanter à pleins poumons autour d’un verre.

Bar • Tapas • Cocktails (en plus de nos produits habituels)

Participation solidaire

Concert debout ambiance festive garantie

Une soirée rock comme on les aime à La Croisée ⚡ .

Lopérec 29590 Finistère Bretagne +33 2 98 99 79 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Groupe ADN à la Croisée à Loperec.

L’événement Concert Groupe ADN à la Croisée à Loperec. Lopérec a été mis à jour le 2026-01-13 par OT MONTS D’ARREE YEUN ELEZ