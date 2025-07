Concert groupe « Charline and the Kings » Sausset-les-Pins

Concert groupe « Charline and the Kings » Sausset-les-Pins vendredi 15 août 2025.

Concert groupe « Charline and the Kings »

Vendredi 15 août 2025 de 21h30 à 0h. Môle du Port Sausset-les-Pins Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : Vendredi 2025-08-15 21:30:00

fin : 2025-08-15 00:00:00

2025-08-15

CHARLINE AND THE KINGS » ont divers styles musicaux: pop soul, pop reggae, pop jazz, funk. …

Références: Ayo, Amy Winehouse, Rihanna, Miley Cyrus, Nekka, Aretha Franklin .

Môle du Port Sausset-les-Pins 13960 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 45 60 65 tourisme@saussetlespins.fr

English :

CHARLINE AND THE KINGS » have various musical styles: pop soul, pop reggae, pop jazz, funk…

German :

CHARLINE AND THE KINGS » haben verschiedene Musikstile: Soul-Pop, Reggae-Pop, Jazz-Pop, Funk. …

Italiano :

CHARLINE AND THE KINGS » hanno una vasta gamma di stili musicali: pop soul, pop reggae, pop jazz, funk…

Espanol :

CHARLINE AND THE KINGS » tiene un amplio abanico de estilos musicales: pop soul, pop reggae, pop jazz, funk…

L’événement Concert groupe « Charline and the Kings » Sausset-les-Pins a été mis à jour le 2025-07-11 par Mairie de Sausset-les-Pins